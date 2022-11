Charles III bannit le foie gras des résidences royales

Elizabeth II, décédée le 8 septembre, était réputée amatrice de cette tradition culinaire française. Du foie gras de canard lui avait d'ailleurs été servi lors d'un dîner officiel à Paris en juin 2014, avec l'ancien président François Hollande.

Pour remercier le roi Charles III, Peta lui a envoyé une boîte de "faux gras", servi dans le restaurant londonien du chef vegan Alexis Gauthier. Peta "encourage tout le monde à suivre l'exemple du roi et à ne pas manger de foie gras à Noël et après", écrit l'association dans un communiqué. Le foie gras, considéré comme un mets délicat et souvent consommé à Noël, peut actuellement être importé et vendu au Royaume-Uni, mais pas produit dans le pays.