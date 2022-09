Funérailles d'Elizabeth II : une édition spéciale à suivre dès lundi matin sur TF1 et LCI

L'équipe de la Matinale LCI sera à l’heure anglaise pour cet événement unique avec des invités, ainsi que tous nos envoyés spéciaux au Royaume-Uni, parmi lesquels Marie-Aline Meliyi, Christophe Beaugrand, François-Xavier Ménage, Alison Tassin, Mathilde Guénegan, Anne Seften, Solenn Riou, Emilie Broussouloux...

À partir de 8 heures, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau prendront la relève, entourés d'invités et d'experts : Marc Roche biographe royal, Isabelle Rivère, biographe de la reine (seule journaliste française à avoir pu suivre Elizabeth II pendant plusieurs années), Vincent Meylan, rédacteur-en-chef à "Point de vue", Samantha de Bendern, chercheuse à l'Institut royal des Affaires Internationales, Catherine Ivanichtchenko, rédactrice en cheffe adjointe de "Voici" et Pierre Servent, consultant militaire. Mais aussi le prêtre anglican William Gulliford, et Sir Peter Forbes Ricketts, ancien Ambassadeur du Royaume-Uni en France.

Adrien Gindre sera, quant à lui, toujours en direct de Londres sur le plateau surplombant Westminster Hall. Lui aussi accueillera des invités français et britanniques qui interviendront tout au long de la matinée.

Chacun d'entre eux apportera son expertise et son éclairage sur la personnalité hors norme de la Reine Elizabeth II, sur cette cérémonie planétaire, sur ce moment exceptionnel de la monarchie britannique et sur son avenir avec le Roi Charles III.