Orphelin d'Elizabeth II, le prochain James Bond sera "au service" du roi Charles III

Après la mort d’Elizabeth II, le Royaume-Uni est entré dans une nouvelle ère. Et James Bond aussi. Interrogé ce mercredi 21 septembre à Los Angeles, la productrice Barbara Broccoli a révélé que le prochain 007 s’adapterait à l’actualité. Et qu’il prendrait donc en compte l’accession au trône du roi Charles III.

"Le personnage principal de James Bond est l'élément le plus important des films et nous pensons qu'il est incorruptible, qu'il est au service de la Reine, et désormais du Roi et de la patrie", a-t-elle déclaré depuis le Chinese Theater où elle recevait un hommage avec son partenaire, Michael G. Wilson.