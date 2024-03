Après le fiasco de la photo retouchée, un nouveau cliché pris par Kate Middleton fait polémique

Après avoir fait scandale en retouchant une photo diffusée pour la fête des Mères, Kate Middleton est à nouveau épinglée. L'agence Getty a signalé qu'un cliché pris par la femme du prince William pour le 97ᵉ anniversaire d'Elizabeth II pose problème. On y voit la défunte reine entourée de ses dix petits-enfants et quelques petites incohérences visuelles...

Kate aurait-elle besoin de prendre des cours de Photoshop ? Après le tollé suscité par la photo retouchée de la princesse et ses enfants diffusée à l'occasion de la fête des Mères, c'est un nouveau cliché pris par la femme du prince William qui fait une fois de plus polémique. Il s'agit d'une photo de la reine Elizabeth II entourée de dix de ses arrière-petits-enfants et petits-enfants, publiée par le prince de Galles le 21 avril 2023 à l'occasion du 97e anniversaire de la souveraine.

Comme le rapporte le Daily Telegraph, l'agence Getty Images a confirmé que le cliché avait été retouché. "Getty Images a examiné l'image en question et y a apposé une note de l'éditeur, indiquant que le cliché a été modifiée numériquement à la source", a déclaré un porte-parole de l'agence qui avait déjà retiré de sa banque d'images la première photo que la princesse avait admis avoir retouchée.

Plusieurs incohérences ont été relevées Getty Images

"Plusieurs incohérences ont été relevées, notamment une ligne verticale à l'endroit où le tartan de la jupe de la reine ne correspond pas et un copié-collé de la chevelure de Mia Tindall", poursuit le porte-parole. D'autres éléments problématiques sont également visibles comme une ombre derrière l'oreille du prince Louis, une autre au niveau du col de la chemise de George ou encore un décalage à deux endroits du canapé vert où est assise la reine.

De quoi semer, une fois de plus, le doute sur la véracité des clichés fournis par la famille royale. Phil Chetwynd, le directeur de l'information de l'Agence France-Presse, a déclaré, le 12 mars dernier à la BBC, que l'AFP ne considérait plus le palais de Kensington comme une source fiable...

Les plus folles rumeurs sur Kate

Depuis le fiasco de la photo de la fête des Mères, les rumeurs les plus folles circulent sur l'épouse de l'héritier de la couronne britannique, qui n'a pas été vue en public depuis Noël. Est-elle en train de divorcer ? Se remet-elle d'une opération de chirurgie esthétique ratée ? Est-elle même vivante ? La photo de famille qui avait pour ambition de rassurer le public sur l'état de santé de la princesse Kate a eu l'effet inverse.

Ce lundi soir, de nouvelles images publiées notamment par le Sun ont tenté d'éteindre l'incendie. Dans une vidéo diffusée par le site TMZ, on peut voir Kate souriante, les cheveux lâchés, vêtue d'un legging et d'un pull noirs déambuler aux côtés de son mari. Si l'on en croit les médias, ces images ont été prises samedi devant un marché de produits fermiers locaux, non loin de leur résidence familiale à la campagne. De quoi calmer le jeu ? Pas si sûr. Beaucoup d'internautes mettent à nouveau en doute ces images. Ils sont persuadés que ce n'est pas la princesse, mais un sosie...