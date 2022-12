Jeremy Clarkson, le chroniqueur du "Sun", étrillé après un article violent contre Meghan Markle

Jeremy Clarkson, 62 ans, s'est quant à lui excusé sur Twitter. "J'ai fait une référence maladroite à (la série) 'Game of Thrones' et cela a été mal pris par de nombreuses personnes. Je suis horrifié d'avoir causé tant de peine et je serai plus prudent à l'avenir", écrit-il. Dans une des séquences les plus marquantes de Game of Thrones, le personnage de Cersei subit "la marche de la honte", durant laquelle elle est forcée de marcher nue dans les rues pendant que les gens lui jettent des ordures.