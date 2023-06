Privée d’images, la télévision anglaise rejoue le procès du prince Harry avec des sosies

"Notre pays est jugé dans le monde entier par l’état de notre presse et de notre gouvernement, qui, à mon avis, sont tous deux au plus bas (…). La démocratie échoue lorsque la presse (...) ne demande pas des comptes au gouvernement, mais choisit plutôt de s'allier à lui pour garantir le statu quo", a-t-il énoncé dans sa déclaration de témoin en préambule de l’audience, cité par l’AFP. Il s'est engagé dans la même bataille judiciaire contre les éditeurs du Daily Mail et du Sun, jugeant les tabloïds responsables de la mort de sa mère en 1997.

Dans la salle, de nombreux curieux et journalistes qui ont rendu compte par écrit de ce qui se jouait devant le juge. Car les caméras étaient elles persona non grata. Alors défaut de livestream comme ça avait été le cas lors du procès pour diffamation opposant les acteurs Johnny Depp et Amber Heard, la télévision britannique a feinté comme elle le pouvait pour illustrer ses sujets.