Kate Middleton : sa première photo officielle depuis l'opération aurait été "modifiée"

À l'occasion de la fête des mères au Royaume-Uni, Kensington Palace a diffusé sur ses réseaux sociaux ce dimanche un cliché de Kate Middleton entourée de ses trois enfants. Une manière de rassurer, deux mois après l'intervention chirurgicale subie par la princesse. Sauf que quelques heures plus tard, de grandes agences de presse internationales ont dénoncé un cliché manipulé.

L'idée était de rassurer, pas de créer une nouvelle polémique. Et pourtant, en diffusant une simple photo ce dimanche, Kensington Palace a ravivé les inquiétudes et les rumeurs autour de la santé de Kate Middleton.

Tout a commencé à la mi-journée, quand un cliché de l'épouse du prince William, pris à Windsor "plus tôt cette semaine", est publié sur les réseaux sociaux du couple à l'occasion de la fête des mères. La princesse y apparait souriante, assise et entourée de ses trois jeunes enfants : George, Charlotte et Louis.

Mais quelques heures plus tard, de grandes agences internationales, dont l'AFP, diffusent un avertissement à tous leurs clients, affirmant que le cliché, pris par son époux, a été manipulé. "Il est apparu que l'image fournie par le palais de Kensington aujourd'hui (dimanche) de Kate et de ses enfants a été modifiée", a indiqué l'Agence France-Presse pour justifier cette décision. Contacté, le palais de Kensington n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Le message, avec la photo, est par ailleurs toujours en ligne ce dimanche soir.

Cette image grossièrement altérée risque d'alimenter les interrogations, alors que la dernière apparition publique officielle de Kate Middleton remonte à la messe de Noël de la famille royale à Sandringham (Angleterre) fin décembre, il y a deux mois et demi. Une discrétion inédite pour la populaire princesse, dont les déplacements font très souvent la Une des médias britanniques.

Le palais de Kensington a annoncé le 17 janvier que la princesse avait subi la veille, dans une clinique de Londres, une opération "programmée" de l'abdomen, sans en préciser la cause, mais démentant que cela soit lié à un cancer.

Relayant le "souhait" de Kate "que ses informations médicales personnelles restent privées", il avait indiqué qu'elle ne participerait à aucun engagement public officiel avant Pâques. William avait également allégé son emploi du temps pour rester auprès de son épouse et de leurs enfants.