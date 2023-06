Kevin Spacey à nouveau jugé ce mercredi à Londres pour plusieurs agressions sexuelles

Retour au tribunal pour Kevin Spacey. L'acteur américain est jugé à partir de ce mercredi à Londres pour plusieurs agressions sexuelles remontant, pour les plus anciennes, au début des années 2000, et qu'il dément avoir commises. L'ex-star hollywoodienne de 63 ans a plaidé non coupable pour l'ensemble des douze charges qui lui sont reprochées et qui ont été révélées dans la foulée du mouvement #MeToo, mettant à l'arrêt sa carrière.

L'acteur deux fois oscarisé pour ses rôles dans American Beauty et Usual Suspects avait d'abord été poursuivi l'été dernier pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes entre mars 2005 et avril 2013, lorsqu'il était directeur du théâtre londonien "Old Vic". En novembre 2022, les poursuites ont été élargies à une autre affaire, dans laquelle il est accusé d'avoir agressé sexuellement un homme entre 2001 et 2004, en l'ayant notamment forcé "à s'engager dans un rapport sexuel non consenti", selon le service du procureur de la Couronne, rapporte l'AFP.