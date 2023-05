Couronnement de Charles III : découvrez le déroulé détaillé de la journée du 6 mai

11h20. Le roi et la reine quittent le palais de Buckingham en carrosse pour rejoindre l'abbaye de Westminster sur un parcours d'environ deux kilomètres.

12h. Charles et Camilla arrivent à l'abbaye où la cérémonie religieuse commence. Le couronnement comportera six moments clés : la reconnaissance, le serment, l'onction, l'investiture – soit le couronnement en lui-même –, l'intronisation et l'hommage. Après l'hommage, la reine Camilla sera ointe, couronnée – avec la couronne de la reine Mary – et intronisée lors d'une cérémonie plus simple.

14h. Fin de la cérémonie. Le couple royal regagne Buckingham pour la "procession du couronnement" dans les rues de Londres, accompagné cette fois d'un cortège de près de 4000 militaires en habits d'apparat.