Qui est le présentateur star de la BBC au cœur d'un scandale à caractère sexuel ?

Il avait annoncé au monde la mort de la reine Elizabeth II. Le présentateur vedette de la BBC, au cœur d'accusations à caractère sexuel, a été identifié, mercredi 12 juillet, comme étant Huw Edwards par son épouse. "Je fais cette déclaration au nom de mon mari, Huw Edwards, après cinq jours extrêmement difficiles pour notre famille", a écrit sa femme, Vicky Flind, dans un communiqué transmis à l'agence de presse britannique PA. Chargé depuis 20 ans de présenter le grand journal de 22h, le journaliste de 61 ans a été hospitalisé après ces révélations en raison d'un nouvel épisode dépressif.

Entré en 1984 à la BBC, où il a rapidement gravi les échelons, Huw Edwards est l'un des présentateurs les plus connus au Royaume-Uni et le mieux payé de The Beeb, touchant plus de 400.000 livres (466.000 euros) par an. Aucun média ne s'était risqué à donner son nom par crainte de sanctions pour diffamation ou atteinte à la vie privée. Mais son identité avait largement circulé sur les réseaux sociaux et son absence à l'écran n'était pas passée inaperçue auprès des millions de téléspectateurs.