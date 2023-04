Réduite, la procession du couronnement de Charles III promet déjà un embouteillage de fans royaux

Une balade pour l’Histoire. À un mois du couronnement de Charles III et Camilla, Buckingham continue de distiller au compte-gouttes les informations concernant le jour J. Au cœur de l’évènement ? La procession qui emmènera le couple de Buckingham Palace à l’abbaye de Westminster, où les attendront plus de 2000 happy few pour un début de cérémonie programmé à 11h locales, 12h en France. Inutile de faire trop compliqué, la route empruntée sera la même à l’aller et au retour, passant notamment par le célèbre Mall – la longue avenue devant le palais. Deux lignes droites pour un total de 1,3 miles, soit 2 kilomètres.