"Être ici pour le couronnement, c’est inimaginable" : à Londres, la fièvre royale ne craint pas la pluie

Sur le Mall, les amitiés semblent se nouer aussi rapidement que la météo change. "C’est un évènement si important, on fait du camping. On s’en moque s’il pleut", nous assure Carole. Des mots presque prémonitoires, suivis par l’apparition d’épais nuages, accompagnés de violents coups de tonnerre. Les averses ne durent jamais longtemps, mais suffisamment pour transformer le sol en une fine boue s’incrustant par petites tâches sur les chaussures. Sans jamais entamer la bonne humeur ambiante. Un silence se fait dans la foule dès que des motards de la police en vestes jaune fluo arrivent. Car c’est le signe qu’un convoi royal est imminent. Les plus chanceux – dont nous, totalement par hasard, on ne va pas vous le cacher - ont ainsi pu saluer William et Kate, ainsi que Camilla et Charles dans les véhicules officiels qui les menaient vers l’abbaye de Westminster pour d’ultimes répétitions.