Andrew à Balmoral avec Kate et William : le prince déchu de retour en grâce chez les Windsor ?

Le duc d’York, 63 ans, a été invité à prendre part à la retraite estivale de la famille royale britannique sur leur propriété de Balmoral. La première depuis la mort d’Elizabeth II au même endroit un an plus tôt. Le sexagénaire a fait du covoiturage pour arriver à l’église de Crathie Kirk dimanche 27 août, mais pas avec n’importe qui. C’est le prince William qui était au volant, quand son épouse Kate Middleton était installée sur la banquette arrière. Inédite, la photo du trio a largement été relayée par la presse anglo-saxonne et interprétée comme un signe de relations apaisées. Notamment entre l’héritier du trône et son oncle.