La princesse Anne est hospitalisée à Bristol suite à un accident survenu sur sa propriété du Gloucestershire, annonce Buckingham Palace. En observation après avoir été victime de "blessures mineures" et d'une "commotion cérébrale", elle serait hors de danger. D'après la BBC, la sœur de Charles III, âgée de 73 ans, pourrait avoir été percutée par un cheval.

Grosse frayeur pour la princesse Anne. La sœur de Charles III, âgée de 73 ans, a été victime d’un accident dans sa propriété du Gloucestershire, indique Buckingham Palace dans un communiqué ce lundi 24 juin. Souffrant de "blessures mineures et d’une commotion cérébrale", elle a été admise au Southmead Hospital de Bristol "par mesure de précaution". Ses jours ne seraient pas en danger.

"Le roi a été tenu au courant et se joint à toute la famille royale pour envoyer son amour le plus cher et ses vœux à la princesse pour un prompt rétablissement", ajoute le Palais. Si les circonstances de l’accident n’ont pas encore été précisées, la BBC laisse entendre que la princesse pourrait avoir été percutée par un cheval.

Membre discrète de la famille royale, la princesse Anne est normalement attendue au Canada pour une visite officielle en fin de semaine. On ne sait pas, pour l’heure, si elle sera en mesure de tenir ses engagements.

