Charles III atteint d'un cancer : le Royal Medical Household, cette unité qui veille à la santé du monarque

Le roi Charles III est atteint d'une "forme de cancer", a annoncé lundi le palais de Buckingham. Ce dernier, qui ne prévoit pas de cesser l'intégralité de ses activités, a commencé un traitement. L'équipe médicale qui l'entoure, rattachée à une unité responsable de la santé famille royale, compte plusieurs spécialistes.

Un souci de transparence. Comme pour son opération liée à un problème bénin de la prostate il y a dix jours, le roi Charles III a choisi d'annoncer ce lundi via un communiqué du palais de Buckingham être atteint d'un cancer. Le roi a "entamé aujourd'hui (lundi) un programme de traitements réguliers, au cours duquel les médecins lui ont conseillé de reporter ses activités publiques", poursuit le palais, soucieux "d'éviter les spéculations" et "d'aider le public à comprendre tous ceux qui sont touchés par le cancer dans le monde entier".

Un an et demi après le choc suscité par le décès d'Elizabeth II, et alors que le couple princier traverse lui-même une période difficile sur le plan médical, l'annonce concernant l'état de santé du souverain ravive certaines questions pratiques concernant le suivi médical de la famille royale. Que sait-on de la structure qui est en charge de la santé de ses membres ? Qui la compose ?

Quelle structure est en charge de la santé du roi ?

C'est la "Royal Medical Household" (ndlr : maison médicale royale, en français), une unité spécifique composée de médecins aux diverses spécialités qui est en charge de la santé du monarque et de la famille royale. Cardiologue, gastro-entérologue, gynécologue, pédiatre figurent parmi les experts qui la composent, dont l’identité est pour la plupart tenue confidentielle, exercent leur activité au sein du NHS, le système de santé publique britannique, ou dans le secteur privé. Mais ces derniers doivent se tenir disponibles 24h/24, 7j/7 en cas de sollicitation par le palais. Le cas échéant, ils exercent sous la direction du médecin en chef de la maison médicale royale, un poste créé par Élisabeth II en 1973.

Qui est Michael Dixon, le controversé "médecin personnel" du roi ?

Depuis 2002, c'est le docteur Michael Dixon, 71 ans, qui dirige le Royal Medical Household. Selon le Daily Mail, ce dernier occupera le rôle de médecin "personnel" du roi pour l'accompagner tout au long de son traitement. Médecin généraliste et président du College of Medicine and Integrated Health, il a notamment reçu l'ordre de l'Empire britannique. Mais il s'est aussi déjà retrouvé sous le feu des critiques en raison de prises de position sur la médecine alternative et notamment de l'homéopathie dont il est fervent partisan. S'il est reproché au médecin d'avoir déclaré par le passé que certaines formes de cancer pouvaient être soignées grâce à des plantes médicinales indiennes, le palais de Buckingham a tenu à clarifier ce point auprès de la population britannique : "Le Dr Dixon ne croit pas que l’homéopathie puisse guérir le cancer", insiste un communiqué. "Sa position est que les thérapies complémentaires peuvent être utilisées parallèlement aux traitements conventionnels, à condition qu’elles soient sûres, appropriées et fondées sur des preuves."

À noter toutefois que le roi Charles est, lui aussi, adepte de l’homéopathie et à ce titre d'ailleurs a été nommé en 2017 patron de la "Faculté d’homéopathie" en Angleterre, comme l'a rappelé ce lundi soir sur BFMTV le spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern.

L'équipe médicale compte également un urologue, Ranan Dasgupt, qui a quant à lui été nommé en mars 2023, rapporte Skynews.