Séance photo pour la famille royale : Kate et William dévoilent un cliché inédit de leurs enfants

Les trois enfants de Kate et William tout sourire. Le prince et la princesse de Galles ont publié une nouvelle image de leur famille sur les réseaux sociaux, lundi 25 décembre, à l'occasion des fêtes de fin d'année. "Nous souhaitons à chacun un joyeux Noël. De la part de notre famille, à la vôtre !", écrit le couple dans un message diffusé sur Instagram accompagnant ce cliché. La fratrie apparaît installée dans un large fauteuil, se tenant bras dessus bras dessous.

L'aîné Georges (10 ans), sa sœur Charlotte (8 ans) et son petit frère Louis (5 ans), tous les trois élégamment vêtus d'une chemise blanche, ont été immortalisés par le photographe Josh Sinner. C'est déjà lui qui avait été derrière l'objectif lorsque la précédente photo de la famille, cette fois en présence de Kate et William, avait été publiée, le 9 décembre dernier. À en croire le professionnel, l'ensemble de la séance s'était très bien passé.

"Ce fut un réel plaisir de photographier le Prince et la Princesse de Galles et leur famille pour le portrait de Noël de cette année, indiquait-il ainsi sur son compte Instagram au début du mois. C'est sans aucun doute l'une des séances les plus détendues et les plus agréables que j'aie jamais eues, et j'ai maintenant une toute nouvelle série de blagues qui sont à ma portée grâce aux enfants..." Ce nouveau cliché a été posté sur le réseau social peu après le discours du roi Charles III à la télévision britannique, comme le veut la tradition à chaque fête de Noël.

Kate et William ont pris l'habitude de publier des photos de leur famille réunie durant les fêtes de fin d'année. L'an dernier, ils apparaissaient sur un portrait estival pris durant un séjour à la campagne. En 2021, la carte de vœux communiquée datait cette fois d'un voyage réalisé en Jordanie.