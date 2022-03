Un portrait inédit de Diana dévoilé 34 ans plus tard

Elle a été l'une des femmes les plus photographiées au monde. 24 ans après sa mort, un portrait inédit de Diana vient d'être dévoilé à l'occasion de l'exposition Life Through a Royal Lens (La vie à travers une lentille royale) qui ouvre ce vendredi au palais de Kensington, la résidence officielle de Kate et William. Restée longtemps secrète, cette photographie en noir et blanc réalisée par David Bailey dans le cadre d'une commande pour la National Portrait Gallery remonte à l'année 1988. Soit neuf ans avant la mort tragique de la princesse de Galles.

"Le choix de Diana d'avoir Bailey comme photographe royal, avec son style minimaliste audacieux, reflétait son désir d'établir une nouvelle identité photographique pour elle-même", explique sur Instagram Historic Royal Palaces, l'organisation qui gère plusieurs demeures royales historiques.