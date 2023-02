VIDÉO - En visite surprise à Londres, Volodymyr Zelensky rencontre Charles III à Buckingham

Il ne pouvait pas venir à Londres sans passer par Buckingham Palace. Après s'est rendu au 10 Downing Street puis au Parlement à Westminster, Volodymyr Zelensky a été reçu avec les honneurs par le roi Charles III. Sur les photos diffusées par le palais, les deux hommes se serrent la main chaleureusement et échangent un sourire. Il s'agit de la toute première visite officielle en Angleterre du chef d'État ukrainien depuis le début de l'offensive russe en Ukraine il y a presque un an. Mais pas la première dans la plus célèbre des résidences des Windsor.