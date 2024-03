Rumeurs sur sa santé, photo retouchée... Catherine Middleton va-t-elle enfin prendre la parole en public ?

La publication d’une photo retouchée de Kate Middleton et ses enfants a suscité une vive polémique. Dans le vénérable "Sunday Times", son entourage accuse la presse d’avoir donné une ampleur injuste à une "simple maladresse". La princesse de Galles pourrait aborder publiquement sa santé lors de son retour aux affaires, toujours prévu après Pâques.

C’est une initiative qui devait rassurer… Et qui a produit l’effet inverse, sinon davantage. En postant une photo retouchée de Kate Middleton avec ses enfants dimanche dernier sur les réseau sociaux, Kensington Palace a relancé les rumeurs les plus folles au sujet de la santé de la princesse de 42 ans, opérée à l’abdomen en janvier dernier dans une clinique privée de Londres.

Dans un article publié par très sérieux The Sunday Times, l’entourage revient sur la "maladresse" de la jeune femme qui a pris la responsabilité de la retouche. "Elle savait que tout le monde allait être très attentif à cette photo alors, elle s’y est montrée encore plus attentive", confie un ami du couple qu’elle forme avec le prince William. "Elle essaie toujours de donner la meilleure image possible de sa famille." Cette fois, c'est raté.

Des agences de presse "hypocrites"

Cette même source affirme que Kate a été "dévastée" par la réaction générale après la décision de plusieurs agences de presse de supprimer la photo en question en évoquant une possible manipulation. "C’était un faux-pas (...) Mais en matière de recadrages et de modifications d’images pour raconter une histoire, plusieurs agences ont eu une réaction très hypocrite".

Malgré la suspicion qui risque de peser désormais sur la communication du couple, le Sunday Times révèle que comme chaque année, Kate et William comptent publier un cliché de leurs enfants le 23 avril, le jour des 6 ans du petit prince Louis. La princesse tiendra-t-elle l’appareil ? "Aucune décision ferme" n’a été prise, indique cette source. Mais d’ici là, la jeune femme devrait avoir fait son retour sur le devant de la scène.

Lors de l’annonce de l’opération de Kate mi-janvier, Kensington Palace avait évoqué la reprise de ses activités publiques avant Pâques. Début mars, le ministère de la Défense a provoqué un imbroglio en annonçant un peu vite sa présence lors du défilé Trooping the Colour en juin. À ce jour, aucune date n’est concrètement fixée.

Une chose paraît toutefois acquise : Kate parlera de sa santé en temps voulu. "Avec William, ce sont les gens les plus ouverts du monde lorsqu’il s’agit de communiquer avec le public et je pense qu’on peut très bien imaginer qu’elle évoque sa convalescence lors d’un engagement officiel", indique une source au sein de la famille royale.

"Son visage, son corps, ses vêtements… Personne au monde n’est autant jugé que Kate", remarque le proche du couple interrogé par le journal dominical. "Elle a donc tout à fait le droit de ne pas se laisser d’entraîner dans le jeu médiatique au sujet de sa santé. Ce qui arrive en ce moment, c’est exactement ce qui avait été annoncé : qu’elle passerait deux semaines à l’hôpital et qu’elle reviendrait après Pâques."

Cette même source revient sur les spéculations qui ont entouré la parution dans la presse américaine d’une photo de la jeune femme, lunettes noires et visage fermé dans un véhicule conduit par sa mère. "Pourquoi est-ce qu’elle n’a pas fait signe lorsqu’elle était à l’arrière de la voiture ? Parce que ce n’est pas un poney de cirque !".