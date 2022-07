Déjà ras-le-bol de la chanson de Kate Bush dans "Stranger Things" ? Mais ça ne fait que commencer !

Qui aurait cru qu’un tube de Kate Bush sorti en 1985 deviendrait la chanson la plus écoutée de 2022 ? "Le monde est devenu fou !", a réagi fin juin la star britannique dans une interview à la BBC. La raison, tout le monde la connaît désormais : en incluant "Running up that Hill (A Deal with God)" dans la saison 4 de "Stranger Things", les créateurs de la série ont fait découvrir cette chanson épique à une nouvelle génération qui s’en est emparée dans des proportions hallucinantes.