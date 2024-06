Le fondateur de l'empire médiatique News Corps a épousé une ex-scientifique russe ce samedi 1ᵉʳ juin en Californie. Il s'agit du cinquième mariage pour le patriarche conservateur de 93 ans dont la vie de famille a inspiré la série "Succession". Depuis qu'il a divorcé du mannequin Jerry Hall en 2022, sa vie ressemble davantage à un épisode du Bachelor.

Rupert Murdoch n’est plus célibataire ! Déjà marié à quatre reprises par le passé, le milliardaire australien naturalisé américain de 93 ans a convolé pour la cinquième fois ce samedi 1ᵉʳ juin en Californie. L’heureuse élue se nomme Elena Zhukova, une biologiste moléculaire en retraite d’origine russe de 67 ans, qu’il a épousée lors d’une cérémonie privée sur son vignoble, en présence de ses proches. Discrètement ? Pas tout à fait.

De nombreuses photos des jeunes mariés ont été relayées au cours du week-end par le tabloïd The Sun, l’un des multiples satellites de News Corps, l’empire médiatique dont l’homme d’affaires a cédé les commandes à son fils Lachlan, le plus proche de ses positions conservatrices, en novembre dernier. Reste que si la famille Murdoch a inspiré celle de la série Succession, la vie sentimentale du patriarche ressemble davantage à un épisode du Bachelor ces derniers temps.

Rupert Murdoch a été marié une première fois 1956 à 1967 à Patricia Booker, une hôtesse de l'air australienne, mère de sa fille aînée Prudence. Une deuxième fois de 1967 à 1999 à Anna Torv, une journaliste britannique, mère de Lachlan, Elisabeth et James. Une troisième fois de 1999 à 2013 avec Wendi Deng, une femme d’affaires d’origine chinoise avec laquelle il a eu deux filles, Grace et Chloe. Et une quatrième de 2016 à 2022 avec le mannequin américain Jerry Hall, l’ex-épouse de Mick Jagger.

Après avoir divorcé de cette dernière, Rupert Murdoch n’est pas resté seul très longtemps. En mars 2023, il annonce ses fiançailles d’Ann Lesley Smith, une animatrice radio conservatrice de San Francisco de 66 ans, rencontrée quelques mois plus tôt. À l’époque, l’homme d’affaires avait fait de rares confidences sur demande au mariage dans les colonnes du New York Post, un autre de ses nombreux journaux.

Deux fiançailles en moins d'un an

"J’étais un peu nerveux parce que je savais que ce serait la dernière. Il vaudrait mieux ! Mais je suis très amoureux", avouait-il alors. "Nous avons hâte de passer la deuxième partie de nos vies ensemble." Et puis patatras ! Un mois plus tard, les tourtereaux se séparent. Certains y voient une banale histoire de gros sous au royaume des super riches. D’autres avancent que les prises de pro-évangélistes de la future Madame Murdoch auraient refroidi les ardeurs de Monsieur.

Qu’à cela ne tienne ! Au cours de l’été, Rupert Murdoch fait la connaissance d'Elena Zhukova, une scientifique américaine d'origine russe, par l'intermédiaire de Wendi Deng, sa troisième femme avec laquelle il est resté en bons termes. Ex-épouse du milliardaire Alexander Zhukov avec qui elle s'est installée aux États-Unis à la fin de l'Union Soviétique, elle est la mère de Dasha Zhukova, une philanthrope qui fut mariée à l'oligarque Roman Abramovich, l’ex-propriétaire de l’équipe de foot de Chelsea. Le monde est petit.

Rupert Murdoch et Elena Zhukova sont alors aperçus en Italie puis au large de l’île grecque de Corfou à bord du Christina O, l’ancien yacht de l’armateur Aristote Onassis, où les plus grands noms de la politique et du showbiz ont navigué. Il a également servi de décor à Sans Filtre, la Palme d’or 2022 de Ruben Östlund. Après avoir annoncé leur mariage en mars dernier, les tourtereaux l'ont scellé ce week-end.

Ce cinquième mariage pourrait-il avoir des conséquences sur l’avenir de l’empire Murdoch à l'approche d'une élection présidentielle où sa chaîne Fox News pourrait encore jouer un rôle primordial ? A priori non. Le New York Times souligne que si Rupert Murdoch a confié la direction de News Corps à Lachlan, l’entreprise familiale est contrôlée par un trust dont il continue de partager les commandes avec ses quatre enfants aînés. On n'est jamais trop prudent.