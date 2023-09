Russell Brand accusé de viols : la rock star de l’humour ne fait plus rire les Britanniques

Après une décennie d’errance et d'anonymat, c’est grâce à la télévision qu’il va exploser. Journaliste et présentateur sur la chaîne MTV, il présente les tubes du moment et arpente les boites de nuit avec sa dégaine de rock star, cheveux en pétard et eyeliner à la Robert Smith de The Cure. Il se fera virer de la chaîne musicale au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 après être venu au travail déguisé en Oussama Ben Laden, accompagné de son dealer. "J’étais sous crack et héroïne", racontera-t-il des années après. "Et j’avoue que ce n’était pas le jour idéal pour faire ça."

Outre-Manche, son humour borderline fait des ravages. Il est engagé pour présenter la téléréalité "Celebrity Big Brother", décroche sa propre émission de radio sur la BBC et une tribune dans The Guardian où il partage sa passion pour l’équipe de foot de West Ham. Mais c’est sur scène qu’il donne le meilleur de lui-même dans des one-man shows aux titres évocateurs comme "Better Now", dans lequel il évoque a toxicomanie, ou encore "Eroticized Humour" et "Shame", cultivant son image de tombeur aux 1000 conquêtes.