De la réalité à l'écran : quand Viktor Bout inspirait le film "Lord of War" avec Nicolas Cage

Avions privés, sociétés écrans et costumes cravates… Vikor Bout s’est toujours présenté comme un businessman "comme les autres", se défendant d’épouser les causes de ses clients. Un mode de pensée qu’on retrouve chez Yuri Orlov. "Ce n’est pas un homme violent", estimait le réalisateur Andrew Niccol à propos de son personnage dans une interview accordée au site Comingsoon.net. "Mais il reconnaît la violence qui existe en chacun d’entre nous et il veut juste l’exploiter".

Dans Lord of War, Yuri est traqué par Jack Valentine, un agent d’Interpol joué par Ethan Hawke qui finit par l’arrêter après plusieurs tentatives manquées… avant d’être contraint de le relâcher sur les ordres d’un haut gradé de l'armée américaine. Manière pour Andrew Niccol de montrer que celui qu’on surnomme "le marchand de mort" est un mal nécessaire puisqu’il vend aussi des armes aux alliés des États-Unis. Un vrai-faux happy end puisque le personnage est aussi sympathique qu'immoral.