Ryan Gosling fait chanter son Ken pour "Barbie" : dans les coulisses d’un enregistrement "surréaliste"

Pianiste et chanteur de jazz dans La La Land, qui lui valu une nomination aux Oscars, Ryan Gosling est allé puiser dans ses archives personnelles pour animer sa Ken-ergie. De ses années à l’animation au Mickey Mouse Club avec Britney Spears, Justin Timberlake et Christina Aguilera, à cette vidéo virale dans laquelle, enfant, il danse sur scène avec passion. "J'étais né pour jouer ce rôle", disait-il dès l'an dernier. Un retour aux sources pour le comédien habitué aux drames (Blue Valentine, The Place Beyond The Pines, First Man) qui excelle aussi dans la comédie (Classe Croisière, The Nice Guys, Saturday Night Live). Et si, grâce à Barbie, le héros taiseux de Drive s’imposait avec sa voix dans les charts ?