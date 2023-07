S Club 7 dédie sa nouvelle chanson à Paul Cattermole, trois mois après sa mort

C’est leur première chanson inédite en 20 ans. Un morceau riche en émotions qu’ils partagent à leur public trois mois après la disparition soudaine de l’un des leurs. Les chanteurs de S Club 7, désormais connus sous le nom de S Club, ont dévoilé ce mercredi 26 juillet "These Are The Days", entièrement dédié à la mémoire de Paul Cattermole. "Nous espérons que vous aimez ce titre autant que nous et que vous puissiez vous souvenir avec nous de vos moments préférés avec vos amis et ceux que vous aimez", écrit le groupe britannique sur ses réseaux sociaux. "Ça a été un vrai travail d’amour et l’expérience de création ensemble a été si spéciale. Celui-là, il est pour toi, Paul", conclut-il en s’adressant au défunt.