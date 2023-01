Sacré casting : Adam Driver et Rooney Mara dans le prochain Carax

Autre grande nouvelle: c'est Adam Driver qui jouera le rôle principal. Après un passage chez Jim Jarmusch (Paterson) et Martin Scorsese (Silence), l'acteur de la série Girls s'impose définitivement comme une valeur sure du cinéma indépendant actuel. Tout comme Rooney Mara qui l’accompagne dans cette aventure.

Last but not least, Rihanna est actuellement en pourparlers pour faire une figuration à la Kylie Minogue dans Holy Motors. Glamour à mort.