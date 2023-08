Saeed Roustaee, le réalisateur de "Leïla et ses frères", nouvelle victime du tour de vis du pouvoir iranien

Saeed Roustaee, 34 ans, a percé sur la scène internationale en 2019 avec son deuxième film, La loi de Téhéran, un thriller haletant qui décrivait les ravages du trafic de stupéfiants dans son pays et les conditions d’incarcération précaires dans lesquels se retrouvent trafiquants et consommateurs. Son auteur avait dû patienter un an avant d’obtenir les autorisations de tournage, puis batailler avec la commission de censure pour le sortir. Il avait finalement attiré 3 millions de spectateurs. En France, le film a été primé au festival Reims Polar avant de séduire plus de 150.000 curieux.