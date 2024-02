"Sans jamais nous connaître", "Surclassée", "Un jour"… On regarde quoi pour la Saint-Valentin ?

Le 14 février est l'occasion parfaite pour célébrer l’amour sous toutes ses formes et sur tous les écrans. Si les plateformes multiplient encore une fois les propositions inédites, le cinéma n’est pas en reste cette année. Sélection toute subjective des films et séries romantiques à découvrir en solo, en duo ou à plusieurs.

Les années suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu’on se lamentait de la disparition des comédies romantiques sur grand écran, le cinéma nous a fait mentir dès le début de 2024 avec un phénomène venu des États-Unis. Libre réécriture aussi glamour que grivoise de l’œuvre de Shakespeare, Tout sauf toi avec Sydney Sweeney et Glen Powell a créé la surprise au box-office, notamment grâce à un excellent bouche-à-oreille né sur TikTok.

D’un budget de 25 millions de dollars, le film en a déjà rapporté 170 dans le monde. De quoi prouver à Hollywood que le public n’en a pas fini avec ce genre qui vit sa finale de Coupe du monde chaque 14 février. Toujours au cinéma, Tout sauf toi s’offre une concurrence de qualité avec des productions à découvrir depuis le confort de son canapé. Ou du fauteuil de la salle voisine.

"Sans jamais nous connaître"

Le pitch : Londonien solitaire, Adam sort de sa réserve le jour où son mystérieux voisin Harry frappe à sa porte. Se noue entre eux une relation tendre et charnelle qui répond à celle distante et fantasmagorique qu’Adam continue à entretenir avec ses parents pourtant décédés depuis 30 ans.

On craque parce que… Ce drame d'une grande beauté dit tellement - avec finalement peu d'artifices - sur le pouvoir de l'amour et la difficulté du deuil. La grande histoire d'amour du film n'est pas celle que l'on croit et c'est peut-être ce qui déstabilise le plus. Une œuvre puissante portée par un quatuor d’acteurs exceptionnels (Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy et Jamie Bell) et une fabuleuse bande son des années 80. Âmes très sensibles, prévoyez des mouchoirs.

Où ? Au cinéma le 14 février.

"Surclassée"

Le pitch : Stagiaire dans une grande maison de vente new yorkaise, Ana est envoyée à Londres le temps d’une mission qu’elle voit comme le moyen de booster sa carrière. Quand elle rencontre un charmant Anglais en vol qui la prend pour sa patronne, c’est le début des quiproquos et surtout des ennuis.

On craque parce que… Sous ses airs de comédie romantique pour ados, Surclassée tient en fait plus du Diable s'habille en Prada, une touche de romance transatlantique en plus. Star de la Gen Z grâce à la série Riverdale, Camila Mendes campe une pimpante Working Girl très attachante. Un film à regarder en famille qui vous donnera peut-être envie de partir en week-end dans la capitale anglaise.

Où ? Sur Prime Video.

"Un jour"

Le pitch : Emma Morley et Dexter Mayhew se rencontrent le jour de leur remise de diplôme universitaire, le 15 juillet 1988. Le début d'un lien particulier entre amour et amitié qui les voit grandir, mais surtout se séparer pour mieux se retrouver.

On craque parce que… Le format sériel permet de raconter plus longuement la tendre histoire de ce couple né sous la plume de David Nicholls dans son best-seller mondial, déjà adapté pour le cinéma avec Anne Hathaway et Jim Sturgess. Chacun des 14 épisodes retrouve Emma et Dexter à la même date, année après année, sur 20 ans. Soyez prévenus, c'est aussi mignon que déchirant.

Où ? Sur Netflix.

"Irrésistible"

Le pitch : Entre Adèle et Arthur, c'est le coup de réciproque dès leur première rencontre. Elle anime un podcast à succès, il est mathématicien. Sauf que traumatisée par sa dernière rupture, la jeune femme fait une crise de panique dès qu'elle croise celui qui fait désormais battre - un peu trop vite - son cœur.

On craque parce que… Rarement une série n'aura aussi bien porté son nom. Face à la chanteuse Camélia Jordana, c'est surtout la partition tout en délicatesse de Théo Navarro-Mussy qui met des papillons dans le ventre. Son Arthur est tellement gauche qu'il en devient terriblement séduisant. Disponible depuis la rentrée, Irrésistible mérite pleinement une session de rattrapage. Vite, on veut une suite !

Où ? Sur Disney+.

"Comment rencontrer l’âme sœur en 10 leçons"

Le pitch : Femme d'affaires à succès, Cass n'a jusque-là pas eu de chance en amour. Sur les conseils de sa sœur, elle s'en remet à un livre détaillant comment trouver l'âme sœur pour mettre la main sur la sienne.

On craque parce que… Meghan Markle, devenue duchesse de Sussex, nous manque sur les écrans. Et puis regarder un téléfilm taillé pour les après-midis sera toujours plus rapide que de se replonger dans l’intégrale de la série Suits qui l’a fait connaître avant que sa popularité n’explose en raison de son mariage avec le prince Harry.

Où ? Sur TF1+.

"Love is blind"

Le pitch : En quête du grand amour, des femmes et des hommes mettent à l’épreuve le dicton selon lequel "l’amour est aveugle". Les rendez-vous s’enchaînent sans que les prétendants, enfermés dans deux pièces séparés par un mur, ne se voient. Ils ne pourront se découvrir… qu’après une demande en mariage.

On craque parce que… C’est sans doute l’une des émissions de téléréalité les mieux produites de ces dernières années. Certains couples nés dans l’aventure sont toujours mariés, d’autres attendent même leur premier enfant. Après une saison 5 décevante, la saison 6 arrive à point nommé pour la Saint-Valentin. Mais une saison avec des candidats LGBTQIA+ se fait toujours attendre chez le géant du streaming.

Où ? Sur Netflix.