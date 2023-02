Ashton Kutcher amoureux, Roméo sans Juliette… Que voir sur les plateformes pour la Saint-Valentin ?

Le pitch : Inséparables même à distance, Debbie et Peter alimentent leur amitié au quotidien malgré les 4000 km qui les séparent. Elle vit à Los Angeles avec son fils. Il vit à New York. Pendant une semaine, ils vont échanger leur maison et découvrir la vie de l'autre. De quoi leur faire prendre conscience que la leur n'est peut-être la meilleure option pour eux.

C'est pour... ceux qui ont adoré The Holiday et sont nostalgiques des romcoms des années 2000. Le bonheur est grand de voir Reese Witherspoon et Ashton Kutcher se tourner autour mais l’étincelle perd en éclat face au manque d’alchimie entre les deux comédiens. Heureusement que Jesse Williams, le charmant docteur de Grey’s Anatomy, est là.

Où ? Sur Netflix.