Assez de la Saint-Valentin ? Voici la sélection de TF1+ pour passer votre 14 février autrement

La plateforme de streaming gratuite de TF1 a réuni films, séries et spectacles à regarder pour contrer la fête des amoureux. Comédies, thrillers ou jeux, il y en a pour tous les goûts.

Il y a ceux qui partageront un dîner en amoureux ou leur amour du PSG qui jouera son huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad. Puis il y a ceux qui se passeront de Saint-Valentin par conviction ou parce que le destin en a décidé autrement. Alors que les comédies romantiques se multiplient à l’approche de cette fête des amoureux, TF1+ prend le contrepied avec une sélection anti-Saint-Valentin très éclectique à découvrir en intégralité ici.

La plateforme de streaming gratuite de TF1 a rassemblé des films, des séries mais aussi des spectacles pour des publics familiaux ou plus avertis. Les humoristes Maxime Gasteuil et Ahmed Sylla côtoient les bolides de la saga Taxi et la trilogie du Hobbit. C’est l’occasion aussi de rattraper les séries maison Benoît Gênant Officiel et Les randonneuses. Eva Longoria, Jennifer Lopez et Penélope Cruz s’ajoutent à cet antidote aux romances parfois sirupeuses. Un petit conseil : si vous lancez le film d'animation Sausage Party, faites-le surtout loin des enfants !

Mais pour ceux qui veulent tout de même un peu d’amour, sont également disponibles des émissions de dating comme "La Villa", "Dix couples parfaits" ou "Dating with dogs, l’amour, mon chien et moi". Avec deux autres valeurs sûres parmi les émissions phares du groupe TF1 : les spécialistes de l’immobilier de luxe de "L’Agence" et les questions farfelues d’Alain Chabat dans "Burgez Quiz".