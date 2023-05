"HPI" : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Mehdi Nebbou, l'interprète du commandant Karadec

L'autre star de HPI, c'est lui. Révélé au grand public par à la série phénomène de TF1, Mehdi Nebbou joue le rôle du commandant Adam Karadec, le binôme de Morgane Alvaro, la femme de ménage à haut potentiel intellectuel incarnée par Audrey Fleurot. Aussi sérieux et droit que sa collègue est drôle et délurée, il forme avec elle un duo explosif depuis trois saisons.

"J’ai beaucoup ri en découvrant les scénarios de la saison 3 et je sais que je ne suis pas le seul ! Ils offraient la promesse de scènes drôles, intenses et décalées. Les auteurs nous gâtent vraiment. Ils prennent de plus en plus de libertés au fil des années et cette saison est encore montée d’un niveau", a confié le comédien dans le dossier de présentation de la série. Moins connu des téléspectateurs que la comédienne des Combattantes, Mehdi Nebbou a une carrière prolifique et un parcours plutôt original. Saviez-vous, par exemple, qu'il était très connu en Allemagne ou qu'il était polyglotte ? On vous dit tout sur l'homme qui se cache derrière Karadec.