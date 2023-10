Salman Rushdie racontera l’attaque au couteau dont il a été victime dans un livre à paraître en 2024

Grièvement blessé, il a perdu la vue à un œil et l’usage d’une main. Ce nouveau livre à paraître au printemps 2024, le premier écrit après l’attaque, est "une méditation puissante, profondément personnelle et finalement édifiante sur la vie, la perte, l'amour, le pouvoir de l'art, la force de continuer à avancer - et de se relever", selon un communiqué de Penguin Random House relayé par l’AFP, parlant de "détails inoubliables" de cette journée qui aurait pu lui être fatale.