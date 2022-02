"Pas là pour être aimé" : Sara Ramirez défend son personnage non-binaire dans "And just like that…"

Dans And just like that…, Sara Ramirez joue Che Diaz, une star de stand-up qui anime un podcast auquel participe Carrie Bradshaw, l’héroïne incarnée par Sarah Jessica Parker. Lors des funérailles de Mr. Big, le mari de cette dernière, l'humoriste fait la connaissance de Miranda Hobbes, la mère de famille hétéro jouée par Cynthia Nixon. Après un premier contact très "cash", les deux personnages vont nouer une histoire d’amour, avec à la clé une scène de sexe torride dans une cuisine qui a déjà fait beaucoup parler.

Outre Atlantique, Che polarise sur les réseaux sociaux comme dans la presse. Pour le site d’info LGBTQ Them, c’est une "caricature" destinée à "se donner bonne conscience en matière de diversité", tandis que le site DailyBeast le présente comme "le pire personnage actuellement à la télévision". En revanche pour l’humoriste Lea De Laria, qu’on a pu voir dans Orange is the new black, ces critiques prouvent que "le public a un vrai problème avec les individus non-genrés. Ce n’est pas la faute de la série mais des téléspectateurs."