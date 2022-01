Salvador Sobral, l'ancien vainqueur de l'Eurovision, "ne veut pas être l’homme d’un seul tube"

Sur "BPM", il chante en portugais, en espagnol et en anglais. Il s’excuse pour son français, alors que sa maîtrise est parfaite. De quoi nous donner des idées. Et s’il enregistrait un duo avec Barbara Pravi, la plus "Brelienne" des artistes actuelles ? "Si la chanson est belle, bien sûr ! On a parlé au moment de l’Eurovision, elle était à l’hôtel à Rotterdam. On a échangé sur cette folie. Elle vit juste à côté de chez moi à Paris, on s’est dit qu’on irait boire un café mais on n’a pas encore eu le temps de le faire", note celui qui partage son temps entre les capitales française et portugaise. Comme un clin d’œil à son album précédent, "Paris Lisboa".