"J'ai encore besoin de repos" : Salvatore Adamo reporte à nouveau un concert en Belgique

Programmé 80 ans jour pour jour après sa naissance à Comiso en Sicile, le concert devait se tenir sur la scène mythique de l'Ancienne Belgique, où le chanteur avait connu ses premiers succès à l'âge de 20 ans. "Désolé les ami(e)s. L'envie de vous retrouver au plus vite m'avait rendu un peu trop optimiste. Le problème de santé auquel j'ai été confronté se soigne et se guérit, mais avec du temps et du repos. On ne peut pas forcer la nature", a écrit le chanteur dans une lettre manuscrite postée sur Facebook. Le chanteur avait également annulé à la dernière minute le concert qu’il devait donner au Grand Rex à Paris, le 18 octobre dernier.