"Ces moments sombres font ressortir la lumière" : Sam Neill ("Peaky Blinders"), révèle souffrir d'un cancer

"Le fait est : je suis malade. Peut-être mourant. Je vais devoir accélérer." C'est par cette phrase que Sam Neill annonce la mauvaise nouvelle, dès le premier chapitre de son livre Did I ever tell you this?. Écrit alors qu'il suivait une chimiothérapie, on y découvre comment l'année 2022 a eu "son lot de moments sombres". L'acteur précise que son cancer, un lymphome non hodgkinien, a été diagnostiqué en 2022. "Mais ces moments sombres font ressortir la lumière", ajoute le Britannico-Néo-Zélandais, se disant "simplement heureux d'être en vie".