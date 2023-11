Sandrine Bonnaire porte plainte après la mort de sa mère dans un Ehpad

Mi-octobre, Sandrine Bonnaire annonçait la mort soudaine de sa mère Lucienne au cours de l’été. Dans une vidéo postée sur Instagram, elle révèle que son décès est survenu au sein de l’Ehpad où elle résidait. La comédienne indique qu’elle a l’intention de porter plainte et se dit prête "à long combat".

Star discrète, Sandrine Bonnaire avait révélé la mort cet été de sa mère Lucienne sur le plateau de l’animateur Jordan de Luxe sur C8 le 10 octobre dernier. "J’essaie surtout de comprendre pourquoi elle est morte… et comment", expliquait-elle, très émue, précisant qu’il ne s’agissait pas d’un suicide, mais qu’elle n’était "pas malade et pas assez vieille pour partir".

Dans une vidéo relayée mardi soir sur Instagram par l’un de ses proches, l’humoriste Jeanfi Janssens, la comédienne de 56 ans en dit plus. "Je n’ai jamais été sur les réseaux sociaux, mais j’ai décidé de le faire aujourd’hui. Pour à la fois dénoncer un dysfonctionnement, dénoncer des maltraitances, des négligences, au sein de l’Ehpad où résidait ma mère", révèle-t-elle.

C’est un combat que je mènerai jusqu’au bout pour redonner de la dignité à ma maman Sandrine Bonnaire

"Ma mère est décédée le 23 août. Ma mère n’avait aucune maladie. C’est ce qui nous a amenés à enquêter sur la cause de son décès. Ma famille et moi avons rassemblé suffisamment d’éléments pour que nous puissions porter plainte", annonce Sandrine Bonnaire, le visage grave.

"Il est impensable qu’il y ait de la négligence et qu’il y ait de la maltraitance dans certains établissements. Il y a déjà eu des scandales, on les connaît. Je sais que ça va être un long combat, mais c’est un combat que je mènerai jusqu’au bout pour redonner de la dignité à ma maman", poursuit la comédienne.

"Perdre une maman, c’est déjà triste. Mais perdre une maman dans des conditions déplorables, c’est extrêmement douloureux. Donc, je pense qu’il est important d’alerter et de faire avancer les choses", conclut-elle.

Son père ouvrier, Sandrine Bonnaire a longtemps avoué des relations complexes avec sa mère qui était Témoin de Jéhovah. "J’en parlais à une époque en disant que c’était terrible… Mais le temps passe et la maturité est là", confiait-elle le mois dernier sur C8. "Au fil du temps, je me suis dit que, au moins, elle croyait en quelque chose qui la passionnait."

Ex-enfant prodige du cinéma français, figurante dans La Boum, Sandrine Bonnaire a décroché le César du meilleur espoir féminin à l'âge de 16 ans en 1984 pour le rôle de la jeune Suzanne dans À nos amours de Maurice Pialat. Puis deux ans plus tard celui de la meilleure actrice pour Sans toit ni loi d’Agnès Varda.

De Sous le soleil de Satan de Pialat, à L'Événement d'Audrey Diwan en passant La Cérémonie de Claude Chabrol, sa filmographie est aujourd’hui l’une des plus riches du cinéma français. On la reverra bientôt dans Limonov : The Ballad of Eddie, le prochain film du réalisateur russe Kirill Serebrennikov d’après un roman d’Emmanuel Carrère.