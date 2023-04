"Je vais faire une troisième chimio" : Florent Pagny donne de ses nouvelles après la rechute de son cancer

Interrogé sur son moral, Florent Pagny s'est montré très rassurant. "Ça va super bien, mais je suis dans la logique où dans mes projections il y a toujours cette partie clinique. Là, je vais enchaîner une troisième chimiothérapie et ensuite, on ira regarder ce qu'il s'est passé", explique le chanteur qui admet qu'il sera plus précautionneux à l'avenir. "De toute façon, je serai toujours sous le contrôle avec cette immunothérapie que je ne lâcherai plus. Je ne ferai pas deux fois la même bêtise. Je vais devoir l'organiser et la suivre pendant quelques années".