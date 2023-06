Sarah Ferguson, l'ex-femme du prince Andrew, se bat contre un cancer du sein

Désormais entourée de ses filles, les princesses Beatrice et Eugenie qui ont fait d'elle une grand-mère à trois reprises, et de son ex Andrew, dont elle est restée proche, Sarah Ferguson a été prise en charge à l’hôpital Edward VII du centre de Londres. Établissement privilégiée de la famille royale, il a longuement accueilli le prince Philip, mari d’Elizabeth II, un mois avant son décès en 2021. C’est aussi là que Kate Middleton avait été admise aux prémices de sa première grossesse en 2012 pour soigner son hyperemesis gravidarum, qui lui causait des nausées permanentes.