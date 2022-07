Sarah Michelle Gellar, la star de "Buffy", bientôt de retour dans une série

"Je vous annonce aussi que je change mon nom et serai dorénavant Tyler Michelle", s’est amusée Sarah Michelle Gellar en rejoignant sur scène le créateur de Teen Wolf, Jeff Davis, et les acteurs Tyler Posey et Tyler Hoechlin, également interprète de Superman dans la série Superman et Lois. Le tournage de Wolf Pack, que produira aussi l’actrice, a déjà démarré à Atlanta pour une diffusion d’ici la fin de l’année sur la plateforme Paramount+ aux États-Unis. Voir la star de Buffy revenir sur le petit écran n’est pas rien quand on regarde son CV ces dernières années. Parmi ses faits d’armes, on note la série Ringer, dans laquelle elle a interprété des jumelles pendant une seule saison, en 2011 et 2012.