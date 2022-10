Scandale aux États-Unis : l’assistante maternelle effrayait les enfants avec le masque de "Scream"

Sur les images de la vidéo, qui réunirait au moins deux incidents du même type survenus fin septembre et début octobre dans l’établissement situé dans la commune d’Hamilton, on s’aperçoit qu’une autre employée, sans masque, désigne à Sierra McCandless les enfants qui ont été "gentils ou pas gentils". L’enquête, toujours en cours, devrait faire la lumière sur la responsabilité des unes et des autres. Mais on connaît déjà l’identité de l’auteure de la vidéo, à savoir Jennifer Newman.