Espagne : l’actrice Ana Obregón fait scandale en devenant mère par GPA à 68 ans

"L'image me semble dantesque", a dénoncé la ministre de l'Éducation et porte-parole du Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez, Pilar Alegría. "Cela s'appelle un ventre à louer, pas de la gestation pour autrui", a-t-elle ajouté. La droite s'est en revanche montrée ouverte au débat. Le sujet doit être abordé via "des débats profonds et sereins car cela touche à de nombreuses questions morales, éthiques, religieuses", a dit Cuca Gamarra, numéro deux du Parti populaire (PP), formation pour qui toute rémunération en échange d'une GPA est en revanche une ligne rouge.