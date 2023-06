Scandale Rammstein : qui est Shelby Lynn, la première femme à avoir témoigné contre Till Lindemann ?

Sur le moment, Shelby Lynn accueille la proposition avec enthousiasme. "J’ai dit que j’étais la fille idéale. Je suis Irlandaise, je sais mettre l’ambiance. On peut me faire confiance pour chanter, danser et boire, en particulier sur du Rammstein parce que j’adore leur musique", se souvient la jeune femme qui se sert un cocktail Vodka-Red Bull et un verre de Prosecco.

Après s’être absenté quelques instants, Joe Letz revient dans la pièce et demande à l'Irlandaise de l’accompagner à l’écart des autres filles. "Je lui ai demandé s’il y avait un problème et il m’a répondu que non, qu’il voulait me parler parce que mon niveau d'anglais était meilleur que celui des autres", relate-t-elle. "Je lui demande quel est le sujet et il me dit que Till voudrait me rencontrer."