Ce superhéros Marvel va jouer Donald Trump dans un film choc

Le réalisateur Ali Abbasi ("Les Nuits de Mashaad") vient de débuter le tournage de "The Apprentice". Un film consacré aux débuts de la carrière de Donald Trump à New York dans les affaires. Et c’est un comédien bien connu des fans de l’univers Marvel qui a accepté de relever le défi.

Imiter Donald Trump, Alec Baldwin s’y est essayé avec bonheur dans l'émission comique "Saturday Night Live". Le faire exister dans une fiction, c’est une autre paire de manches. Le site spécialisé Deadline révèle que le réalisateur Ali Abbasi a décidé de relever le challenge avec The Apprentice, un film consacré aux débuts du futur président américain dans les affaires et dont le tournage vient tout juste de débuter.

Pour l’incarner, Ali Abbasi a fait appel à Sebastian Stan, 41 ans, l’interprète de Bucky Barnes alias le Soldat de l’Hiver, dans plusieurs films de l’univers Marvel et une série dédiée. Acteur américain d’origine roumain, il a également joué le mari de la patineuse Tony Harding face à Margot Robbie dans Moi, Tonya. Ou encore celui du rockeur Tommy Lee dans la minisérie Pam et Tommy sur Disney+.

Sebastian Stan, 41 ans, vient sans doute de décrocher le rôle le plus fort de sa carrière... - AFP

Deadline précise que The Apprentice se déroulera dans les années 1970 et 1980, lorsque Donald Trump construit son empire immobilier avec l’aide de l’avocat Roy Cohen, célèbre pour ses accointances avec la mafia new-yorkaise. Un personnage sulfureux qui sera interprété par Jeremy Strong, la vedette de la série Succession.

Pour interpréter Ivana, la première épouse de Donald Trump, Ali Abbasi a engagé la comédienne Maria Bakalova. Un choix savoureux puisqu’en 2020, elle jouait la fille de Borat dans Borat 2, piégeant Rudy Giuliani, l’avocat du président, dans une chambre d'hôtel pour une séquence devenue culte.

La comédienne Maria Bakalova jouera Ivana, la première femme de Donald Trump tandis que Jeremy Strong sera Roy Cohn, l'avocat sulfureux de l'homme d'affaires. - AFP

Réalisateur danois d’origine iranienne, Ali Abbasi a été révélé au Festival de Cannes en 2018 avec Border, une romance fantastique récompensée par le prix Un certain regard. Il a ensuite mis en scène Les Nuits de Mashaad, un thriller inspiré de l’histoire vraie d’un tueur en série iranien qui a valu le prix d’interprétation à la comédienne Zar Amir Ebrahimi en 2021.

À Hollywood, il a réalisé l’an dernier deux épisodes de la saison 1 de la série The Last of Us, adaptée du célèbre jeu vidéo. Le titre de son nouveau long-métrage s’inspire de The Apprentice, la téléréalité qui a contribué à la popularité de Donald Trump. Englué dans les affaires judiciaires, l’ex-président qui compte bien se représenter en novembre 2024 n’a pas encore réagi à l’annonce de ce film qui devrait beaucoup faire parler.