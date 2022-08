Kim Kardashian et Sylvester Stallone épinglés pour non-respect des restrictions d’eau en Californie

L’herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ? L’adage est vrai pour les résidents des quartiers huppés de Calabasas et Hidden Hills, à Los Angeles, où 2000 d’entre eux ont bravé l’interdiction pour continuer à alimenter en eau pelouse, plantes et autres piscines dans leurs chères demeures. Parmi les contrevenants ? Des noms célèbres, comme Kim Kardashian et sa sœur Kourtney, les acteurs Sylvester Stallone et Kevin Hart ou encore le champion de NBA Dwayne Wade.

Un rapport publié par le Los Angeles Times pointe leur consommation excessive d’eau alors que la Californie est soumise à de très sévères restrictions en raison de la sécheresse.