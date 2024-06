Les chaînes du groupe TF1 se mobilisent, à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, ce jeudi 6 juin. Dès 6h, Bruce Toussaint et toute son équipe se mettront aux couleurs de l'événement dans Bonjour ! La Matinale TF1. À partir de 9h30, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau prendront le relais pour une édition spéciale.

L'événement est à suivre sur les chaînes du groupe TF1. À l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, survenu le 6 juin 1944, TF1 et LCI proposent une journée spéciale sur leurs antennes. Vendredi dès 6h, Bruce Toussaint et toute son équipe se mettront aux couleurs de cette journée historique dans Bonjour ! La Matinale TF1. À partir de 9h30, ce sont Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau, accompagnés de leurs experts, qui prendront le relais pour une édition spéciale avec Marie-Sophie Lacarrau depuis Saint-Mère-Église, dans la Manche.

Un documentaire exceptionnel

Tout au long de la journée, ils présenteront une édition spéciale consacrée au débarquement des forces alliées pour libérer la France. Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront accompagnés de nombreux invités comme Olivier Wieviorka, historien et professeur des universités à l'ENS, Antony Beevor, historien et ancien officier de l'armée britannique, Bénédicte Chéron, historienne, spécialiste des questions militaires et maître de conférences à l’Institut catholique de Paris, mais aussi Frank Lebœuf, ambassadeur du Bleuet de France et ancien membre de l'équipe de France de football et Pierre Servent, éditorialiste géopolitique TF1-LCI. Près de 200 personnes seront également mobilisées sur toutes les plages du Débarquement pour ne rien manquer des cérémonies, hommages et moments de rencontre. Une édition spéciale qui sera à suivre sur TF1, LCI et TF1info.

Et pour clôturer ce 6 juin, la chaîne TF1 diffusera à partir de 21h10 un documentaire inédit D-Day, 100 jours pour la liberté, qui retrace la période pendant laquelle les Alliés ont brisé la résistance allemande et amorcé la libération du continent européen. Une véritable plongée dans l'histoire grâce à des archives restaurées et des témoignages de tous les acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Un documentaire qui permet de revivre les préparatifs du débarquement en Normandie, de découvrir les ressorts de l'opération Overlord et qui se place à hauteur d'homme pour mieux comprendre la vie des civils normands soumis aux bombardements et les combats vécus par les soldats alliés et leurs adversaires allemands.