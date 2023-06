"Secret Invasion" : Samuel L. Jackson repart en guerre pour Marvel sur Disney+

Une interrogation renforcée par l’état d’esprit troublé de Nick Fury, effacé pendant cinq ans par le claquement de doigts de Thanos dans Avengers : Infinity War. "L’Éclipse vous a appris que même si vous luttez de toutes vos forces, il y a aura toujours quelqu’un de plus fort", lui glisse la mystérieuse Sonya Falsworth, agent du MI6 incarnée par la Britannique Olivia Colman. L’actrice oscarisée fait ses débuts chez Marvel, tout comme Kinglsey Ben-Adir (The OA, Peaky Blinders), aussi calme qu’il est inquiétant dans le rôle de Gravik, le leader des Skrulls rebelles, et la star de Game of Thrones Emilia Clarke dont on ne vous dira rien pour préserver l’effet de surprise. Car moins vous en saurez, plus vous serez en mesure d’apprécier cette invasion secrète, prenante et totalement différente des précédentes séries Marvel Studios pour Disney+, dont on est très curieux de découvrir la suite.