Sécurité maximale pour la deuxième édition de Paris + par Art Basel

C’est dans un contexte exceptionnel que va débuter mercredi la deuxième édition de Paris + par Art Basel. Le rendez-vous annuel des amateurs d’art contemporain qui a succédé l’an dernier à la FIAC va en effet se dérouler en alerte "urgence attentat", le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. "Les mesures de sécurité ont été renforcées et nous sommes en contact avec les autorités pour assurer un niveau de sécurité maximum aux visiteurs et aux exposants", indiquent les organisateurs à l’AFP, trois jours après le meurtre d'un enseignant devant un lycée à Arras, sur fond de crainte d'importation du conflit entre Israël et le Hamas.

Après une première alerte à la bombe samedi dernier, le Château de Versailles a de nouveau été évacué ce mardi, témoignage de l’extrême prudence des autorités. Une alerte similaire a également entraîné l’évacuation des milliers de visiteurs du musée du Louvre samedi.