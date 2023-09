Après le séisme, Gims s'est-il rendu au Maroc pour aider les sinistrés ?

Sur les réseaux sociaux, des comptes marocains ont aussi rendu hommage à Maitre Gims, qui aurait prêté main forte aux associations sur place. Une vidéo, partagée sur Facebook ou Instagram, montre ainsi le chanteur distribuer des sacs de provisions à des habitants. Une séquence également relayée par les Lions de l’Atlas, l’équipe marocaine de football, en guise de remerciement.

Ces images sont authentiques. Propriétaire d’une villa à Marrakech, où il vit avec sa femme et ses enfants, Maitre Gims a appris la nouvelle du tremblement de terre alors qu’il était en France pour un concert. "J’étais en France, je descendais de scène. J’apprends qu’il y a un tremblement de terre à Marrakech, je me dis que c’est une blague. C’est un cauchemar pendant dix, quinze secondes. On apprend qu’il y a plusieurs morts. On saute dans le premier avion avec mon frère Djaju, on arrive sur place. Je vois la maison fissurée", témoigne-t-il auprès d’un média marocain, selon cet extrait isolé sur Twitter.