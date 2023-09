Séisme au Maroc : Gad Elmaleh va organiser un spectacle caritatif en faveur des victimes

"Ma famille n’a pas été touchée directement par le séisme, car elle habite à Casablanca, mais les Marocains, c’est ma famille, le Maroc, mon pays", a-t-il ajouté. Pour obtenir une place à cet unique spectacle, il faudra débourser entre 75 et 300 euros. "On va tout remettre au Maroc, on espère récolter environ un demi-million d’euros en monétisant ainsi nos blagues", poursuit Redouane Bougheraba.

Comme le précisent les trois humoristes, ils devraient chacun passer deux fois en solo sur scène pendant un quart d’heure, en plus de petits sketchs ensemble, pour un total d'une heure trente de performance.